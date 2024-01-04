Минимальный бюджет на первое ружье

В 2024 году владение оружием станет более доступным для граждан России. Согласно федеральному законодательству, первым видом оружия может быть травматический пистолет или одноствольное охотничье ружье, пишет Guns.
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