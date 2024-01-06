Президент РФ Владимир Путин заверил семьи погибших героев СВО в поддержке со стороны государства.Об этом глава государства заявил в ходе встречи в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями погибших военнослужащих.
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