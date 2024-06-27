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Корейская фигуристка, обвиненная в домогательствах к юниору: «Он просто был моим парнем, мы тайно встречались»

Ее и еще одну фигуристку обвинили в сексуальном насилии по отношению к юниору и распитии алкоголя на сборах.

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