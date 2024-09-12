Американские фондовые индексы завершили торги четверга ростом

Американские фондовые индексы завершили торги ростом после волатильных колебаний в течение дня. Инвесторы оценивали влияние последних данных об инфляции в США на политику Федеральной резервной системы и итоги дебатов между кандидатами в президенты.
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