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Дзидзьо после развода со Slavia показал свою любимую девочку, уже ждет в столице: "Моя..."

Дзидзьо после развода со Slavia показал свою любимую девочку, уже ждет в столице: "Моя..."

Певец Михаил Хома, известный как Дзидзьо, оказывается, не единственный в семье, блещет талантами 37-летний артист, родом со Львовщины, похвасталася музыкальными способностями своей юной родственницы Виктории Хомы, окончившей пару лет назад школу.

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