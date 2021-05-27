Дзидзьо после развода со Slavia показал свою любимую девочку, уже ждет в столице: "Моя..."

Певец Михаил Хома, известный как Дзидзьо, оказывается, не единственный в семье, блещет талантами 37-летний артист, родом со Львовщины, похвасталася музыкальными способностями своей юной родственницы Виктории Хомы, окончившей пару лет назад школу.