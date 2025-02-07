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🇬🇧 Люди и пропаганда: «эвакуируйте детей, завесьте окна, убейте кота

🇬🇧 Люди и пропаганда: «эвакуируйте детей, завесьте окна, убейте кота» Роль пропаганды и уязвимости к ней общества на Западе хорошо демонстрирует истрия про «Британскую резню питомцев».

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