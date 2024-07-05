Политическое харакири: как Сунак собственноручно поставил крест на своей карьере

В Великобритании уже вовсю подсчитывают голоса после парламентских выборов. И, по предварительным результатам, правящая партия консерваторов терпит сокрушительное поражение, а широкую поддержку среди избирателей получили лейбористы.
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