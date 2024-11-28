И снова на те же грабли?

США продолжают попытки обрушить финансовую систему России Иван Полетаев В ответ на успешное продвижение российских войск на полях сражений Вашингтон принял новый пакет беспрецедентных санкций против нашей страны.
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