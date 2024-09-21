В Ленобласти передумали строить многоэтажки в районе КАД-2 и ШМСД

Проекты признаны слишком сложными для реализации. Власти Ленинградской области приняли решение отказаться от строительства 25-этажных жилых домов в районе КАД-2 и Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).
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