БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Танки Т-80: ГТД топлива жрёт много — и не последнюю роль в этом играет водитель

Танки Т-80: ГТД топлива жрёт много — и не последнюю роль в этом играет водитель

От опыта механика-водителя зависит многое, ведь умелое вождение танка — это не только эффективное маневрирование на местности, успешное преодоление различных препятствий и выбор оптимальных режимов движения и маршрутов, но и существенная экономия топлива.

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