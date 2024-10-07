Танки Т-80: ГТД топлива жрёт много — и не последнюю роль в этом играет водитель

От опыта механика-водителя зависит многое, ведь умелое вождение танка — это не только эффективное маневрирование на местности, успешное преодоление различных препятствий и выбор оптимальных режимов движения и маршрутов, но и существенная экономия топлива.
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