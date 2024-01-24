Банк международных расчетов BIS объявляет о проектах CBDC и токенизации на 2024 год

Инновационный центр Банка международных расчетов (BIS) переходит ко второму этапу тестирования конфиденциальности цифровых валют центрального банка (CBDC) и запускает проект токенизации на технологии блокчейн в 2024 году.
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