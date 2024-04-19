Более 72 млн рублей нашли в квартире у подозреваемого в убийстве москвича

Сам преступник до сих пор скрывается.фото: t.me/moscowproc--> При обысках в московской квартире Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 25-летнего жителя столицы, следователи нашли более 44 млн рублей и $300 тыс.
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