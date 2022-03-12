Агент Алберто: «Юри хочет и дальше выступать за «Зенит». Он не поменял мнение»

Юри Алберто не планирует покидать «Зенит». «Несмотря на то, что многие легионеры покидают команды, Алберто не поменял свое мнение и хочет дальше выступать за «Зенит», – сказал агент бразильского нападающего Андре Кьюри.

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