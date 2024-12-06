Власти ЛНР обратились к Правительству РФ для решения проблем населения. Глава ДНР сам создаёт проблемы жителям, которые игнорирует

Сегодня стало известно, что Народный совет Луганской Народной Республики (ЛНР) обратился в Правительство Российской Федерации с инициативой упростить для регионов Донбасса и Новороссии процедуры по выдаче компенсаций за жилье для прифронтовых территорий, где еще идут бои, в частности, для разрушенного украинской армией Попаснянского района республики.