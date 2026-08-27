МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве

Такая мера стала ответом на принятое румынской стороной решение объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Бухаресте, сообщило в четверг, 27 августа 2026 года, отечественное министерство иностранных дел.
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