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Журнал «Профиль»

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МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве

Такая мера стала ответом на принятое румынской стороной решение объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Бухаресте, сообщило в четверг, 27 августа 2026 года, отечественное министерство иностранных дел.

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