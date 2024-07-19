В Феодосии до сентября воду будут давать по графику

Из-за аварийного состояния участка магистрального Челноковского водовода и повышенным водоразбором потребителями предприятие не имеет технической возможности обеспечить заполнение резервуаров запаса питьевой воды.
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