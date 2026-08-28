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Газета.ру

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Рэперы Баста и Гуф заявили, что 20 лет спустя поют о том же по-другому

Рэперы Баста и Гуф заявили, что 20 лет спустя поют о том же по-другому

Рэперы Баста и Гуф рассказали «Газете.Ru», что изменилось в их творческом тандеме 20 лет спустя.Перед концертом в Москве рэперы Баста и Гуф дали интервью и рассказали, как изменилась их работа за годы совместного творчества.

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