Япония и США проводят совместные морские учения возле острова Окинава

Экипажи кораблей ВМС США и Японии проводят совместные учения к югу от острова Окинава. В маневрах принимают участие авианосцы USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt и эсминец «Исэ», сообщило РИА «Новости».
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