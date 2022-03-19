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Денацификация в Мариуполе

Денацификация в Мариуполе

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, военным удалось денацифицировать 93 украинских боевика, которые в гражданской одежде используя гуманитарные коридоры дезертировали из Мариуполя.

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