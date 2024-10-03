Губернатор прокомментировал новости о новом мэре Самары

Слухи распространялись накануне в соцсетях и ряде СМИ.Среди слухов и спекуляций об изменениях в руководстве города Самары, одно неподтвержденное сообщение утверждает, что Елена Лапушкина, находящаяся в отпуске, может не вернуться на свой пост.
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