Губернатор прокомментировал новости о новом мэре Самары

Слухи распространялись накануне в соцсетях и ряде СМИ.Среди слухов и спекуляций об изменениях в руководстве города Самары, одно неподтвержденное сообщение утверждает, что Елена Лапушкина, находящаяся в отпуске, может не вернуться на свой пост.