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Губернатор прокомментировал новости о новом мэре Самары

Губернатор прокомментировал новости о новом мэре Самары

Слухи распространялись накануне в соцсетях и ряде СМИ.Среди слухов и спекуляций об изменениях в руководстве города Самары, одно неподтвержденное сообщение утверждает, что Елена Лапушкина, находящаяся в отпуске, может не вернуться на свой пост.

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