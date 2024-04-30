Количество предрегистраций в Tarisland перевалило за миллион — титул «Ранняя пт...

Количество предрегистраций в Tarisland перевалило за миллион — титул «Ранняя пташка» вам обеспеченTencent вышла на связь с сообществом MMORPG Tarisland в социальных сетях и похвасталась, что набрала уже свыше миллиона потенциальных игроков, которые прошли предварительную регистрацию.