Количество предрегистраций в Tarisland перевалило за миллион — титул «Ранняя пт...

Количество предрегистраций в Tarisland перевалило за миллион — титул «Ранняя пташка» вам обеспеченTencent вышла на связь с сообществом MMORPG Tarisland в социальных сетях и похвасталась, что набрала уже свыше миллиона потенциальных игроков, которые прошли предварительную регистрацию.
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