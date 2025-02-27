Успех ВДВ: уничтожение украинской техники "Ланцетом" на берегу Днепра

На правом берегу Днепра в Херсонской области подразделение БПЛА ВДВ с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" ликвидировало украинскую гаубицу, две самоходные установки и танк, успешно уничтожив боевую технику противника.
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