Депутат Журавлев: уничтожение войск французского легиона стало новой целью ВС РФ Россия еще до заявления американской стороны, что Париж тайно направляет военных для участия в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), знала о происходящем.