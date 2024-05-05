Депутат Журавлев: уничтожение войск французского легиона стало новой целью ВС РФ Россия еще до заявления американской стороны, что Париж тайно направляет военных для участия в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), знала о происходящем.
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