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В Госдуме озвучили еще одну цель спецоперации

В Госдуме озвучили еще одну цель спецоперации

Депутат Журавлев: уничтожение войск французского легиона стало новой целью ВС РФ Россия еще до заявления американской стороны, что Париж тайно направляет военных для участия в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), знала о происходящем.

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