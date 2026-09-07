Антон Табаков счастлив во Франции. Без бед, оставшихся в России

В этом году Антон Табаков, старший сын советского актёра Олега Табакова, отметил 65-летие. В детстве он сыграл главную роль в фильме "Тимур и его команда", но по стопам блистательного отца Антон пойти не смог.
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