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Царьград

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Антон Табаков счастлив во Франции. Без бед, оставшихся в России

Антон Табаков счастлив во Франции. Без бед, оставшихся в России

В этом году Антон Табаков, старший сын советского актёра Олега Табакова, отметил 65-летие. В детстве он сыграл главную роль в фильме "Тимур и его команда", но по стопам блистательного отца Антон пойти не смог.

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