АРХ МОСКВА 2025

АРХ МОСКВА – не только выставка, но и большой профессиональный форум. Это просветительские и образовательные лектории, мастер-классы, воркшопы, инсталляции, специальные проекты, которые отражают последние архитектурные и градостроительные тенденции, проблемы доступного жилья, развития инфраструктуры и охраны памятников, а также технические инновации, стилевые поиски и эксперименты дизайнерской мысли.