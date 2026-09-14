Сборка уникального 8-битного компьютера на 460 вакуумных лампах завершена в Великобритании

Житель Великобритании, известный под ником Майк, завершил сборку необычного вычислительного устройства под названием The Tube Computer MK3.
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