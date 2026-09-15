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Царьград

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"Кринж", "фейк" и "краш": составлен список самых раздражающих слов

"Кринж", "фейк" и "краш": составлен список самых раздражающих слов

Жители России назвали самые раздражающие их словаНа основе опроса жителей России составлен список самых раздражающих слов и выражений.

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