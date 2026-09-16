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«ПСЖ» сосредоточится на поддержке двух из своих десяти претендентов на «Золотой мяч» – Хвичи и Дембеле (Le Parisien)

«ПСЖ» решил сосредоточиться на продвижении двух из своих игроков, претендующих на « Золотой мяч ». Парижский клуб представляют наибольшее число номинантов на награду: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья, Маркиньос, Жоау Невеш, Вильян Пачо, Ферран Торрес,  Фабиан Руис , Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле .

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