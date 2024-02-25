Пьяные водители начали разрушать свои автомобили при попытке забрать их на штрафстоянку. Так, в сентябре 2022 года в Боханском районе Иркутской области в ходе преследования экипаж ДПС задержал нетрезвого водителя, создававшего аварийную обстановку.
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