Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК). Это необходимо для более стабильной работы в условиях кризиса и экономической турбулентности, говорится в законопроекте Национального совета финансового рынка (НСФР).
Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК). Это необходимо для более стабильной работы в условиях кризиса и экономической турбулентности, говорится в законопроекте Национального совета финансового рынка (НСФР).
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