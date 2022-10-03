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Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита

Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита

Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК). Это необходимо для более стабильной работы в условиях кризиса и экономической турбулентности, говорится в законопроекте Национального совета финансового рынка (НСФР).

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