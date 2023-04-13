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Г-споди, сколько же в этом мире желающих...

Г-споди, сколько же в этом мире желающих...

Г-споди, сколько же в этом мире желающих срочно, прямо-таки немедленно выступить в качестве переговорной площадки между Россией и Украиной! Точнее, между нашей страной и тем нацистским режимом, который на Украине правит бал, превратив её в плацдарм для уничтожения России о котором все, кто её поддерживает и стоит за её спиной, говорят совершенно открыто, рисуя карты будущего раздела нашей страны (ну и, понятно, Украины тоже - не пропадать же добру) и полигон для испытания новых систем вооружений и способов ведения войн, включая не только сетецентрические, когда спутники позволяют в режиме реального времени управлять всем, что происходит на поле боя в автоматическом режиме, но и информационные, диверсионно-террористические и экономические.

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