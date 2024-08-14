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«Сент-Луис» дал Бробергу и Холлоуэю максимумы для 1-го и 2-го уровней компенсации за ОСА. Плюс 1 доллар в обоих случаях увеличил бы ее

«Блюз» сделали сделали контрактные предложения двум игрокам «Ойлерс» – 22-летнему защитнику Филипу Бробергу и 23-летнему нападающему Дилану Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

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