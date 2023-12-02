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Месси о словах ван Гала перед Аргентиной на ЧМ: «Это напоминает ситуацию с Левандовским. Напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперника. Я так не делаю»

Месси о словах ван Гала перед Аргентиной на ЧМ: «Это напоминает ситуацию с Левандовским. Напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперника. Я так не делаю»

Перед четвертьфиналом чемпионата мира с Аргентиной ван Гаал заявил: «Наши планы я вам не раскрою – это было бы глупо.

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