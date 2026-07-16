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Наследие Грэма*: чем опасен законопроект S.1241 для России, Китая и Индии

Наследие Грэма*: чем опасен законопроект S.1241 для России, Китая и Индии

Враг России, поддерживавший Украину американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля 2026 года на 71-м году жизни в Вашингтоне (США) от внезапной и скоротечной болезни в больнице Университета Джорджа Вашингтона.

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