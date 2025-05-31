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Пять лет за службу России: Узбекистан нанес удар в спину — боец получил срок за участие в СВО

Пять лет за службу России: Узбекистан нанес удар в спину — боец получил срок за участие в СВО

БлокнотРУ Ветерана ЧВК «Вагнер» приговорили к тюрьме за участие в спецоперации. В Узбекистане 50-летний мужчина получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы за участие в российской спецоперации на территории Украины в составе частной военной компании «Вагнер».

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