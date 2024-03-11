В Петрозаводске возбудили уголовное дело после ДТП с перевернувшимся автобусом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить отчёт о ходе расследования уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Петрозаводске с участием автобуса.
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