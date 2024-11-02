В Удмуртии учащийся колледжа задержан за ложное сообщение об угрозе безопасности

В середине октября по электронной почте на адреса двух учебных заведений, расположенных в Сарапульском районе Удмуртии, поступили письма, содержащие сведения об угрозе безопасности граждан.
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