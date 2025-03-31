Немецкая Gebr. Heinemann вышла из капитала владельцев duty free в Шереметьево

Немецкая компания Gebr. Heinemann, занимающаяся розничной торговлей в сфере путешествий, покинула уставной капитал двух кипрских компаний, которым принадлежат операторы магазинов беспошлинной торговли (duty free) в аэропортах Домодедово и Шереметьево, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на выписку торгового реестра Кипра.