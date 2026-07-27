ФСБ задержала агента разведки очень далёкой страны

27.07.2026 - 11:50 Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который передавал секретные сведения за 10 тысяч километров — в Новую Зеландию.
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