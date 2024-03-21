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Предшественник Зеленского: фортификация – это не съездить видосики поснимать на образцовом ВОПе

Предшественник Зеленского: фортификация – это не съездить видосики поснимать на образцовом ВОПе

На Украине нарастает градус противостояния между оппозиционными элитами и режимом Зеленского. Последний, к слову, за время своего правления, максимально «подчистил» политическое поле страны, по сути, узурпировав власть.

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