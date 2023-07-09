В поведении Лукашенко увидели тревожный сигнал для России AlexCoderВ поведении Лукашенко увидели тревожный сигнал для России AlexCoder Лидер сделал подозрительный намек Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на ежегодном празднике “Купалья” или “Александрия собирает друзей”.
В поведении Лукашенко увидели тревожный сигнал для России
Комментарии
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59
" Свою речь он начал со фрагмента на белорусском языке." Он хохол!
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18 час.
Meerflieger
"...НЕКОТОРЫЕ аналитики и политологи расценили как тревожный сигнал для России..."(с) AlexPider
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18 час.
АА
Афонин Андрей
Охренеть! Неужели Батька на белорусском языке может говорить? Охренеть, новость!!! И что же насторожило наших"аналитиков" в родном языке Белорусского Лидера?
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15 час.
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