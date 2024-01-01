В России изменяются правила сдачи экзамена на водительские права

С 1 апреля 2024 года в России вступают в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщается в приказе МВД РФ «О внесении изменений в административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».
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