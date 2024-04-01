На днях Владимир Путин, отвечая на вопрос о наказании террористов из "Крокуса", сообщил, что российское руководство рассматривает возможность передать их для суда в Белоруссию.
О наказании военных преступников
Комментарии
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Юрий Золотарев
Да не надо никого казнить! Зачем облегчать участь этим сволочам?? Пускай, гадьё, мучаются в камерах, пока не завоют от безысходности! Потому что ТАКАЯ их "жизнь", это НЕ жизнь! Пускай сами попросят о смерти - вот тогда это и будет настоящим НАКАЗАНИЕМ за содеянное.
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