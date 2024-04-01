О наказании военных преступников

Юрий Золотарев

Да не надо никого казнить! Зачем облегчать участь этим сволочам?? Пускай, гадьё, мучаются в камерах, пока не завоют от безысходности! Потому что ТАКАЯ их "жизнь", это НЕ жизнь! Пускай сами попросят о смерти - вот тогда это и будет настоящим НАКАЗАНИЕМ за содеянное.