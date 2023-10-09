Зимой Украину ожидает глубокий энергетический кризис

В ближайшие месяцы на Украине ожидается кризис, связанный с недостатком электроэнергии. Ожидается, что дефицит электричества будет связан с действиями России, ракеты и беспилотники которой выведут из строя множество объектов соответствующей инфраструктуры.
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