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Зимой Украину ожидает глубокий энергетический кризис

Зимой Украину ожидает глубокий энергетический кризис

В ближайшие месяцы на Украине ожидается кризис, связанный с недостатком электроэнергии. Ожидается, что дефицит электричества будет связан с действиями России, ракеты и беспилотники которой выведут из строя множество объектов соответствующей инфраструктуры.

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