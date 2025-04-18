БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Иран загоняет Штаты в тупик, не раскрывая ядерные карты

Иран загоняет Штаты в тупик, не раскрывая ядерные карты

Чего Трамп хочет от Тегерана и зачем сам провоцирует его на создание ОМП Дмитрий Родионов На фото: на церемонии открытия гиперзвуковой ракеты Fattah.

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