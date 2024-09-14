В Оренбургской области полицейские задержали группу автоподставщиков

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области совместно с УФСБ России по Оренбургской области при силовой поддержке СОБРа Росгвардии по Оренбургской области пресечена деятельность двух местных жителей, подозреваемых в мошенничестве при получении страховых выплат.