Глава Палестины Аббас: Жители Газы не уйдут со своей земли

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил главе Соединенных Штатов Америки Джо Байдену во время телефонного разговора о том, что он выражает «полный отказ от идеи перемещения населения сектора Газа [со своей земли]».
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