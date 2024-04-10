Вакансия: научный сотрудник, специализирующийся в электро- и нейрофизиологии в лабораторию разработки инвазивных нейроинтерфейсов МГУ

Лаборатория разработки инвазивных нейроинтерфейсов ищет человека для работы с животными. Мы работаем над разработкой электродов для нейроинтерфейсов, усовершенствования их дизайна, а также проводим поиск подходов для улучшения их биосовместимости.
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