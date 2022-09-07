Шевченко назвал слова Клинтон о забытой в Кремле дочери ерундой

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Экс-глава протокола первого президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко сказал РИА Новости, что считает "ерундой" заявление Хиллари Клинтон о забытой однажды в Кремле дочери - такого случая не было зарегистрировано.