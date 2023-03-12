Военное обозрение

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Марочко: На Купянском направлении потерявшие боеспособность подразделения ВСУ заменяются на мобилизованных

Марочко: На Купянском направлении потерявшие боеспособность подразделения ВСУ заменяются на мобилизованных

Командование ВСУ начало ротацию украинских подразделений на Купянском направлении, отводя в тыл обескровленные и потерявшие боеспособность части.

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